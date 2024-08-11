Ünlü şarkıcı Gökçe Akçelik hayatını kaybetti

Ünlü müzik grubu Replikas'ın solisti olan 47 yaşındaki Gökçe Akçelik hayatını kaybetti. Şarkıcının neden vefat ettiği ise henüz açıklanmadı.

Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti Gökçe Akçelik, 47 yaşında vefat etti. Ünlü şarkıcının vefat haberi grubun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gökçe'mizi yarın (12.08.2024) öğle namazını müteakip Karacaahmet Şehitlik Camii'nden uğurluyoruz" ifadelerine yer verildi. Gökçe Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.

GÖKÇE AKÇELİK KİMDİR?

1977 yılında İstanbul’da doğan Gökçe Akçelik, 1993 yılında arkadaşlarıyla, halen üyesi olduğu “Replikas” müzik grubunu kurdu. Bu grupla beş albüm yayınladı ve film müzikleri besteledi; Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde konserler verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Duysal Tasarım Bölümü’nde elektroakustik kompozisyon eğitimi aldı. Ağırlıklı olarak, buluntu seslerin ve rastgele kayıtların dijital ortamda işlenerek düzenlenmesi üzerine kurulu çalışmalar yapan müzisyenin “Takva” filmi için bestelediği, 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Film Müziği Ödülü’ne layık görülen çalışması 2009 yılı içinde yayınlandı.