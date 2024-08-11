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Bergüzar Korel imaj değiştirdi! Yeni haline yorum yağdı

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Bergüzar Korel imaj değiştirdi! Yeni haline yorum yağdı

Magazin Haberleri

Londra- İstanbul arasında mekik dokuyan ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bergüzar Korel geçtiğimiz aylarda imaj değiştirerek saçlarını sarı yapmıştı. Oyuncu şimdi ise sarı saçlarından kurtulup tekrardan saçlarını koyu renge boyattı.

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Bergüzar Korel geçtiğimiz aylarda yer alacağı proje için saçlarını kısa kestirip sarıya boyatmıştı.

Ünlü oyuncu kısa saça alışsa da saç rengine bir türlü alışamadı ve saçlarını tekrardan sarıya boyattı. O anları paylaşan oyuncuya sosyal medyada hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.

Bergüzar Korel imaj değiştirdi! Yeni haline yorum yağdı - 1. Resim

BERGÜZAR KOREL SAÇLARINI KOYUYA BOYATTI

Oyuncunun yeni imajıyla ilgili “Çok yakışmış”, “Gayet iyi duruyor saçları”, “Her hali ile çok güzel”, “Aşırı beğendim” gibi yorumlar yapıldı.

Bergüzar Korel imaj değiştirdi! Yeni haline yorum yağdı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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