Deniz Akkaya 'Yok artık' dedirtti: Dakikası bin TL
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Kızı ile yaşadığı tartışmalardan sonra gündemden düşmeyen Deniz Akkaya bu kez farklı bir konu ile konuşuluyor. Akkaya, geçtiğimiz günlerde bir uygulama üzerinden hayranlarıyla buluştu. Ünlü manken, canlı yayına bağlanmanın dakikasını ise bin TL olarak belirledi. Haftaya dakika ücretini artıracağı iddia edildi.
Son dönemlerde kızı A.Ö. ile yaşadığı tartışmalarla zor günler geçiren Deniz Akkaya, parayı buldu! Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Akkaya, geçtiğimiz günlerde bir uygulama üzerinden hayranlarıyla buluştu.
Ünlü mankenin canlı yayına bağlanmanın dakikasını bin TL olarak belirlediği iddia edildi. Akkaya, uzun süre bu platform üzerinde konuşmalar yaptı. Hakkında merak edilenleri anlattı, özel eşyalarını gösterdi.
DENİZ AKKAYA'YA YORUM YAĞDI
Haftaya yapacağı yayında dakika ücretini artıracağını söyleyen ünlü manken, tepki çekti. Hayranları "Bu kadar da olmaz", “Yok artık”, “Gerçekten mi?” gibi yorumlar yaptı.