Deniz Akkaya 'Yok artık' dedirtti: Dakikası bin TL

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 11 Ağustos 2024 10:44 - Güncelleme: 11 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme:

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Kızı ile yaşadığı tartışmalardan sonra gündemden düşmeyen Deniz Akkaya bu kez farklı bir konu ile konuşuluyor. Akkaya, geçtiğimiz günlerde bir uygulama üzerinden hayranlarıyla buluştu. Ünlü manken, canlı yayına bağlanmanın dakikasını ise bin TL olarak belirledi. Haftaya dakika ücretini artıracağı iddia edildi.