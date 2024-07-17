Kira sınırı kalktı, ev sahipleri ve kiracılar mahkeme salonlarını doldurdu

Yüzde 25'lik kira sınırının sona ermesiyle Erzincan'da mahkeme koridorları ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarıyla doldu taştı. Hukuk bürolarının gündeminde ilk olarak kira ve tahliye davaları yer alırken onu boşanma davaları izledi.

Kira kontratı yenileme dönemlerinde son 2 yıldır yüzde 25 sınırı uygulanıyordu. Bu sınır 1 Temmuz itibarıyla sona erdi ve kira artış oranı yüzde 65 oldu.

Sınırın kalkmasıyla ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları boyut atladı. İki taraf soluğu mahkemelerde almaya başladı.

"ARABULUCULAR DA ÇÖZÜM DEĞİL"

Ev sahipleri, yüzde 25’lik fiyat artışı sınırı sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını savunurken kiracılar ise artışların fahiş oranda uygulanmasından yakınıyor.

Erzincan’da bir hukuk bürosundan edinilen bilgiye göre, şehirdeki avukatların büyük bir bölümü şu sıralar kira ve tahliye davalarıyla ilgileniyor. İkinci sırada ise boşanma davaları yer alıyor.

Bir avukat, kira davalarında arabuluculuğunda çözüm olmadığını kaydederek mahkemelerde oluşan yoğunluk nedeniyle davaların ileri tarihlere ertelendiğini kaydetti.