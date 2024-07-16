Nuri Alço'nun ödediği kira şaşırtmıştı! Eşinden dikkat çeken açıklama

Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Nuri Alço geçtiğimiz günlerde ev sahibi ile yaşadığı problemle adından söz ettirmişti. Alço'nun, 2016'dan bu yana kiracı olarak yaşadığı İstanbul'daki evden tahliye edilmesi için ev sahibi tarafından dava açıldı. Ev sahibi, ünlü oyuncunun evinde aylık 3 bin 500 lira kira ile oturduğunu belirtti. Konu ile ilgili bir açıklama da Nuri Alço’nun eşinden geldi. Burcu Alço, “Yeni alan ev sahibi evi bile görmeden alıyor. Sonra 'Çıkın evden' diyor. Kendisi yerleşecekmiş... Tamam ama bizim daha hukuki olarak 2 sene daha oturma hakkımız var, evden niye çıkalım” diyerek isyan etti.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço ev sahibiyle mahkemelik oldu. Alço'nun, 2016'dan bu yana kiracı olarak yaşadığı İstanbul'daki evden tahliye edilmesi için ev sahibi tarafından dava açılmıştı.

Ev sahibi, evi yeni aldığını ve kendisinin oturmak istediğini belirterek ünlü oyuncuya noter onaylı ihtar gönderdi ancak Nuri Alço, evi boşaltmayı reddetti. 8 yıldır Kağıthane'deki dairesinde ikamet eden Nuri Alço'yu evden çıkaramayan ev sahibi, son çare olarak mahkemeye başvurmuştu.

"HABERİMİZ OLMADAN EVİMİZ SATILIYOR"

Alço’nun oturduğu ev için 3 bin 500 TL kira ödediği de iddia edilmişti. Konu ile ilgili ünlü ismin eşi Burcu Alço’dan açıklama geldi. Alço, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

''Bizim haberimiz olmadan ev sahibimiz evi satıyor. Yeni alan ev sahibi evi bile görmeden alıyor. Sonra 'Çıkın evden' diyor. Kendisi yerleşecekmiş! Tamam ama bizim daha hukuki olarak 2 sene daha oturma hakkımız var evden niye çıkalım? 'Kiraya zam yapalım ve kontrat düzenleyelim' dedik, kontrat kısmını kabul etmedi. Sonra iş mahkeme sürecine kaldı. Eve yerleşmekten vazgeçti. Muhtemelen başka evleri var. Biz kendimize göre kira arttırım bedeli olarak evden çık-çıkma ikileminde kaldığı için kendisi yine yüzde 25 zam yapıp yatırmaya devam ettik. İlk başta 'Kira artıralım' dememize rağmen Neredeyse ödediğimiz tutarım 3 - 4 katı ‘Kontrat yapmam’ dedi. E bu iş nasıl olacak? Yani burada sorun kira zammı değil, kontrat yapmak istemeyişi... Ee burada eşimin sağlık sorunları da devreye girdi ama yine de bir gün olsun kirası gecikmedi. Bilirkişi eve geldi, onların belirleyeceği rakama göre devam edecek kira ya da etmeyecek... Çok da hevesim kalmadı zira...''