Nuri Alço ev sahibiyle mahkemelik oldu! Ödediği kira şaşırttı

Son dönemlerde ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmasızlıklar sık sık gündeme geliyor. Bu kez aynı konuyla gündeme gelen isim Nuri Alço oldu. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Alço'nun, 2016'dan bu yana kiracı olarak yaşadığı İstanbul'daki evden tahliye edilmesi için ev sahibi tarafından dava açıldı. Ev sahibi, ünlü oyuncunun evinde aylık 3 bin 500 lira kira ile oturduğunu belirtti.

Yeşilçam ünlü oyuncusu Nuri Alço ev sahibiyle mahkemelik oldu. Alço'nun, 2016'dan bu yana kiracı olarak yaşadığı İstanbul'daki evden tahliye edilmesi için ev sahibi tarafından dava açıldı.

Ev sahibi, evi yeni aldığını ve kendisinin oturmak istediğini belirterek ünlü oyuncuya noter onaylı ihtar gönderdi ancak Nuri Alço, evi boşaltmayı reddetti. 8 yıldır Kağıthane'deki dairesinde ikamet eden Nuri Alço'yu evden çıkaramayan ev sahibi, son çare olarak mahkemeye başvurdu.

DAVA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Mahkemenin davayı kabul etmesinin ardından Nuri Alço avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede söz konusu ev sahibinin evi satın aldığını iddia ettiğini ancak evi hiç görmediğini, amaçlarının kirayı artırmak olduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu, dilekçenin devamında ev sahibinin kendisini arayarak 3 bin 500 TL'lik kirayı 15 bin TL olarak ödemesi karşılığında evde oturabileceğini aksi takdirde mahkemeye başvuracağını söyleyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Sabah'ın haberine göre, devletin belirlediği yasal kira artışını uyguladığını belirten oyuncu, ev sahibinin kendisini haksız yere tahliye etmeye çalıştığını söyledi. Verilen dilekçelerin ardından mahkeme tanıkların dinlenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.