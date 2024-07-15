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Kenan İmirzalıoğlu hayalindeki mesleği açıkladı!

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Kenan İmirzalıoğlu hayalindeki mesleği açıkladı!
Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu, Nahçıvan, Haber

Magazin Haberleri

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu hayalindeki mesleği açıkladı. Ünlü sunucu, “Pilot olmak benim bir dönem hayalimde aslında… Ama boydan dolayı kaybettim” dedi.

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına Kartal Akcan isimli bir yarışmacı katıldı. Yarışmacı başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yarışmacının karşısına altınca soruda, ‘Türkiye'den, hangi sınır kapısı üzerinden çıkarsanız Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyet olan Nahçıvan'a girmiş olursunuz?’ sorusu çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu hayalindeki mesleği açıkladı! - 1. Resim

"BOYDAN KAYBETTİM"

Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de iki jokerini birden kullandı. Doğru cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, hayalindeki mesleği anlattı.

Kenan İmirzalıoğlu hayalindeki mesleği açıkladı! - 2. Resim

Kenan İmirzalıoğlu, "Pazarkule Hudut Karakolu'nda ben askerlik yaptım. Orada askerlik yapanlara 'Hudut Kartalları' derlerdi. Pilot olmak benim bir dönem hayalimde aslında… Ama boydan dolayı kaybettim. Gerçekten böyle bir hayalim vardı. Ama sınava girdiğimde boydan sıkıntı yaşadım" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu hayalindeki mesleği açıkladı! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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