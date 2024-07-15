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Survivor Meksika maden ocağında çekilecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Gazeteduvar
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Survivor Meksika maden ocağında çekilecek!

Magazin Haberleri  / Gazeteduvar

Acun Medya’nın Meksika için düzenlediği Survivor La Isla programı Zonguldak’ta çekiliyor. Çekimleri devam eden yarışma Zonguldak'taki maden ocağında çekilecek. Survivor Meksika için 200 kişilik ekiple kente gelen Meksikalı yarışmalar geceyi maden ocağında geçirecek.

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Survivor ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşanmış ve yarışmanın Zonguldak’ta çekileceği iddia edilmişti.

Survivor Meksika çekimleri için yaklaşık 200 kişilik ekip Zonguldak'a geldi. Çekimleri Zonguldak’ta devam eden yarışma için 200 kişilik ekiple kente gelen Meksikalı yarışmalar geceyi maden ocağında geçirecek.

Survivor Meksika maden ocağında çekilecek! - 1. Resim

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na(TTK) ait eğitim ocağına girecek olan 12 yarışmacı geceyi maden ocağında geçirecek.

Soğuk, nemli ve ıslak bir ortamda yarışacak Meksikalı yarışmacılar 1800’lü yılların sonunda Fransızlar tarafından açılan ve halen yeni maden işçilerinin eğitiminde kullanılan maden ocağında ceza oyunu oynayacak.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Gazeteduvar
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