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Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya fena laf soktu!

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Kim Milyoner Olmak İster, Haber

Magazin Haberleri

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışması Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile ekranlara geliyor. Yarışmanın neredeyse her bölümü sosyal medyada çok konuşuluyor. Yarışmanın son bölümüne katılan Murat Yaşar Bayram izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 30.000 TL değerindeki soruda elenen Bayram'a Kenan İmirzalıoğlu'nun laf sokması ise dikkatlerden kaçmadı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına birbirinden renkli yarışmacılar ve zorlu sorular damga vuruyor. Programın dün yayınlanan bölümüne Murat Yaşar Bayram adında bir kişi katıldı. Bayram, yarışmaya gelir gelmez sandalyenin altını üstüne getirip incelemeye başladı.

Konuşmayı bir miktar fazla sevdiği gözlerden kaçmayan Bayram, enerjisiyle yarışmada keyifli anlar yaşattı. Her bir soruda en az 5 dakika konuşan yarışmacı, radyocu olmasına rağmen Vanilla Ice'ın şarkısını bilemeyerek 30 Bin TL'lik soruda elendi.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya fena laf soktu! - 1. Resim

Soru şu şekildeydi: “1990’da ABD müzik listelerinde birinci sıraya çıkan dinlediğiniz ’Ice Ice Bbay’adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?”

"ŞAŞIRDIK MI?"

Yarışmacı soruya şıklarda yer alan Eminem cevabını verdi. Soruya doğru cevap vermediği için elenen yarışmacıya İmirzalıoğlu'nun "Şaşırdık mı?" tepkisi dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya fena laf soktu! - 2. Resim

İmirzalıoğlu ayrıca, 'Radyo programını tek başına mı yapıyorsunuz?' diye sordu. Evet diyen yarışmacının ardından da 'Belli oluyor. İki kişiyle yapsaydınız belki bir konuşma şansı olurdu ama tek başına yaptığınız o kadar belli ki! Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor' dedi.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya fena laf soktu! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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