Ertan Saban imaj değiştirdi! " Bu hali olmamış"

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 15 Temmuz 2024 09:13 - Güncelleme: 15 Temmuz 2024 09:19 - Güncelleme:

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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Ertan Saban yeni dizisi için imaj değiştirdi. Oyuncunun tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.