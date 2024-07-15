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Ertan Saban imaj değiştirdi! " Bu hali olmamış"

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Ertan Saban imaj değiştirdi! &quot; Bu hali olmamış&quot;

Magazin Haberleri

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Ertan Saban yeni dizisi için imaj değiştirdi. Oyuncunun tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.

NOW'ın yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı "Kötü Kan" dizisinin oyuncuları geçen günlerde okuma provasında bir araya geldi.

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in paylaştığı dizi için imaj değiştiren Ertan Saban'ın yeni hali görenleri şaşırttı.

Ertan Saban imaj değiştirdi! " Bu hali olmamış" - 1. Resim

"GÖRÜNCE TANIYAMADIM"

Sosyal medyada oyuncuya hayranları tarafından yorum yağdı. Oyuncunun yeni hali modacı Muammer Ketenci'ye benzetildi.

Ertan Saban imaj değiştirdi! " Bu hali olmamış" - 2. Resim

Sosyal medyada oyuncunun yeni tarzı ile ilgili “Muhammer Ketenci’ye benzettim”, “Bu hali olmamış”, “Görünce tanıyamadım” gibi yorumlar yapıldı.

Ertan Saban imaj değiştirdi! " Bu hali olmamış" - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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