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Gönül Dağı'nda flaş ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Birsen Altuntaş
- Güncelleme:
Gönül Dağı&#039;nda flaş ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor
Trt, Gönül Dağı, Berk Atan, Haber

Magazin Haberleri  / Birsen Altuntaş

Cumartesi akşamlarına damga vuran ve TRT'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan'ın projeye 5. sezonunda veda edeceği iddia edildi. Oyuncunun İstanbul’daki düzeninden ve ailesinden daha fazla ayrı kalmamak yeni sezonda yer almamayı düşündüğü konuşuluyor.

TRT’nin Eskişehir Sivrihisar‘da çekilen Gönül Dağı dizisi cumartesi akşamlarına damga vuruyor. 4 sezon boyunca reytingleri alt üst eden dizinin başrol oyuncusu Berk Atan ile ilgili kulislerde bir iddia dolaşmaya başladı.

Oyuncunun İstanbul’daki düzeninden ve ailesinden daha fazla ayrı kalmamak için dizinin 5. sezonunda yer almamayı düşündüğü konuşuluyor.

Gönül Dağı'nda flaş ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor - 1. Resim

5. yıl anlaşmasını henüz imzalamadığı öğrenilen Atan’ın “Gönül Dağı”na bir sezon daha devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Birsen Altuntaş
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