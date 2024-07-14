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Kardeşi hapiste Nihal Candan tatilde! Peş peşe paylaştı

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Kardeşi hapiste Nihal Candan tatilde! Peş peşe paylaştı
Nihal Candan, Bahar Candan, Sosyal Medya Fenomeni, Haber

Magazin Haberleri

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren Nihal Candan, 37 kiloya düşmesi nedeniyle tahliye edilmişti. Candan, şimdi de tatilden kareler paylaştı. Ünlü ismin tatil pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

'Sazan sarmalı' yöntemiyle onlarca kişiyi dolandıran bir şebekenin üyesi oldukları iddiası ile Kasım 2023'te tutuklan sosyal medya fenomeni Nihal ve Bahar Candan kardeşler gündemden düşmüyor.

Nihal Candan geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye olmuş, Bahar Candan'ın ise bayramdan önce rahatsızlandığı, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildiği bildirilmişti.

Kardeşi hapiste Nihal Candan tatilde! Peş peşe paylaştı - 1. Resim

POZLARI SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

37 kiloya düştükten sonra tahliye edilen Nihal Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Candan, tatile çıktığı kareleri paylaştı. Candan'ın pozlarına, sosyal medyada çok konuşuldu.

Düzenleyen:  - Magazin
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