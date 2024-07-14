Kardeşi hapiste Nihal Candan tatilde! Peş peşe paylaştı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 14 Temmuz 2024 16:33 - Güncelleme: 14 Temmuz 2024 16:44 - Güncelleme:

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Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren Nihal Candan, 37 kiloya düşmesi nedeniyle tahliye edilmişti. Candan, şimdi de tatilden kareler paylaştı. Ünlü ismin tatil pozu sosyal medyada çok konuşuldu.