Nuri Alço apar topar ameliyata alındı!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 14 Temmuz 2024 11:31 - Güncelleme: 14 Temmuz 2024 11:39 - Güncelleme:

Ameliyat, Haber

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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmiş ve tedaviye alınmıştı. İddiaya göre rutin kontrole giden Alço, doktorların burada yaptığı muayenenin ardından acilen ameliyata alındı. Ünlü oyuncunun artık işlemini yitiren korneasının yerine yeni bir kornea takıldı.