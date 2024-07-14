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Nuri Alço apar topar ameliyata alındı!

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Nuri Alço apar topar ameliyata alındı!
Ameliyat, Haber

Magazin Haberleri

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmiş ve tedaviye alınmıştı. İddiaya göre rutin kontrole giden Alço, doktorların burada yaptığı muayenenin ardından acilen ameliyata alındı. Ünlü oyuncunun artık işlemini yitiren korneasının yerine yeni bir kornea takıldı.

Son dönemlerde sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Nuri Alço geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Alço’nun Kalbine kalp pili takılmıştı. Daha sonra taburcu olan ünlü isim sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyordu.

AMELİYATIN ARDINDAN SERVİSE ALINDI

İddiaya göre, hastaneye rutin bir kontrole giden Nuri Alço doktorların burada yaptığı muayenenin ardından acilen ameliyata alınmak zorunda kaldı.

Nuri Alço apar topar ameliyata alındı! - 1. Resim

Alço'nun artık işlemini yitiren korneasının yerine yeni bir kornea takıldı. Ameliyatın ardından ise servise alınan oyuncunun şu an için durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Magazin
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