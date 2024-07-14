Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu açıkladı

Kalp damarında tıkanıklık tespit edilen İbrahim Tatlıses'e önce anjiyo yapıldı, daha sonra 2,5 saat süren operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. Usta sanatçıyı ziyaret edenler içerisinde birçok isim yer alırken dikkat çeken isimlerden biri de Hülya Avşar oldu. Avşar, hastane çıkışı Ahmet Tatlıses'le birlikte açıklamalarda bulundu.

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan ve uzunca bir süre tedavi gören İbrahim Tatlıses, son olarak kalbindeki rahatsızlık dolayısıyla ameliyat oldu. Kalp kapakçığı değiştirilen Tatlıses’in ameliyatı 2,5 saat sürdü. Ünlü isim ameliyattan sonra tedbir amaçlı birkaç saat yoğun bakıma alındı.

Tatlıses, geçtiğimiz saatlerde yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya alındı. Hülya Avşar, kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'i ziyarete geldi. Ahmet Tatlıses ile birlikte hastane çıkışında sorularına cevap veren ünlü şarkıcı, "İbrahim Bey sağ olsun sürekli güzel şeyler söylüyor ama ben utanıyorum vallahi. Kendi aramızda olan şeyler çünkü bunlar. İçinden geliyor söylüyor demek ki sağ olsun. Görüntülü aradı beni İbrahim Bey ameliyat sonrasında. Bomba gibiydi, çok iyiydi" dedi.

"AİLE DEDİĞİNİZ BUDUR"

Yakın arkadaşının, karşılıklı mahkemelik olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile barışmasını değerlendiren Avşar, "Çok sevindim, ben de sosyal medyada gördüm. Harika bir haber. Aile içinde küslük olmaması lazım. Aile dediğiniz de budur" şeklinde konuştu.

Avşar, ayrıca “İbrahim bundan sonra evlenir, onun hızına yetişemiyorum” ifadelerini de kullandı.