'Küçük Osman'ın son hali ortaya çıktı! Görenler şaşırdı

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde 'küçük Osman' karakteriyle hafızalarda yer edinen Emir Berke Zincidi büyüdü. 18 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafı takipçileri tarafından binlerce beğeni alırken son hali şaşırttı.

2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle başlayan ve duygusal sahnelerle izleyenleri gözyaşlarına boğan 'küçük Osman'ın son hali görenleri şaşırttı.

Önceki gün spor salonunda verdiği bir pozu Instagram hesabından paylaşan Emir Berke Zincidi'ye beğeni ve yorum yağdı. 18 yaşındaki oyuncunun değişimi sosyal medyada çok konuşulmayı başardı.

Sosyal medyada oyuncunun yeni hali ile ilgili, “Çok değişmiş”, “Görünce tanıyamadım”, “Çok değişmiş” gibi yorumlar yapıldı.

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' 2010'da yayına girmiş ve 3 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu.