Konut alıcısının öncelikleri değişiyor! Sosyal donatısı zengin projeler altın değerinde

Sosyal donatısı zengin ve geniş peyzaj alanlarına sahip olan projeler altın değerinde sayılıyor. Komşuluk ilişkilerinin doğru geliştiği, çocukların güvenle büyüdüğü bu projeler, hem oturum hem de yatırım yapmak isteyenler için büyük fırsat sunuyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Günümüzde konut sahibi olmak isteyenlerin öncelikleri hızla değişiyor. 2010 ve sonrasında konut alıcılarının tercihleri lokasyon ve prim yapma üzerine şekillenirken, pandemi ve sonrasında bu kategori, sosyal donatıya doğru kaydı. Sokağa çıkma yasaklarını yaşadığımız günlerde, konut projelerindeki sosyal donatı, peyzaj, yürüyüş yolları, proje içindeki kafe-restoranlar ve güvenlik tedbirlerinin ne kadar değerli olduğunu çok daha iyi anlamıştık. O günden bugüne alışkanlıklarımız çok değişmedi. Hatta sosyal zenginlikleri bulunan projelere olan ilgi daha da arttı. Bu trend, sosyal donatısı fazla olan konutlara değer kattı. Bugün birçok müteahhit projelerinde bahsettiğimiz özellikleri çoğaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerde ailelerin siteler içerisinden sosyalleşmesi güvenlik açısından da önem taşıyor.

ÇOCUKLAR GÜVEN İÇİNDE BÜYÜYOR

Küçük şehirler gibi içerisinde her ihtiyacın karşılana- bildiği bu tür projelerde, dış dünya ile çok sıkı iletişim kurmanıza gerek dahi kalmıyor. Özellikle güvenlik açısından problemlerin yaşanabildiği İstanbul gibi metropollerde ailelerin ilk tercihleri bu projeler olu- yor. Siteler 7/24 güvenlikler ve kameralar ile izleniyor. Çocuklu aileler gerek yüzme havuzlarında gerekse oyun alanlarında gönüllerinde eğlenebiliyorlar.

BU DAİRELER DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR

Son 10 yıldır popüler hâle gelen konut projelerindeki sosyal donatı alanları, ailelerin güvenliği ve komşuluk ilişkilerini geliştirmesi adına büyük önem taşıyor. Bunu bilen müteahhitler projelerinde peyzaj ve sosyal donatı alanlarını geniş tutmaya özen gösteriyor. Konut alıcıları

da bu detaylara dikkat ediyor. Sosyal donatısı geniş olan projeler, olmayanlara göre daha fazla pirim yapıyor. Üstelik kiralamalarda da avantaj sağlıyor. Aile odaklı, çevreye önem veren, çocukların gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği

projeler bugün “altın değerinde…”

KOMŞULUK İLİŞKİLERİ DAHA HIZLI GELİŞİYOR

Sosyal donatısı ve peyzaj zenginliği olan projelerin daha hızlı satılıp kiralandığını ifade eden sektör temsilcileri “Konut alıcısı yalnızca ev değil bir hayat alanı satın almak istiyor. Evinden çıktığında yürüyüş yapabileceği bir alanı, komşularıyla görüşebileceği bir ortamı, çocuklarını gönül rahatlığıyla büyütebileceği bir projede oturmayı tercih ediyor. Bu sebeple satışlarda bu özellikleri sıklıkla soruyorlar. Sadece oturmak için değil, yatırım yapmak isteyenlerin de öncelikleri arasında bu özellikler yer alıyor.