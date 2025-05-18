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Metropollerde güvenlikli siteler değer kazanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Metropollerde güvenlikli siteler değer kazanıyor
Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son yıllarda kentleşmenin artması ve güvenlik endişelerinin büyümesiyle birlikte, güvenlikli siteler (gated communities) Türkiye’deki konut piyasasında önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

Özellikle büyük şehirlerde artan suç oranları ve trafik karmaşası, birçok aileyi güvenlikli sitelere yönlendiriyor. 7/24 kamera sistemleri, özel güvenlik görevlileri ve kontrollü giriş-çıkışlar, site sakinlerine daha huzurlu bir hayat sunuyor. Gayrimenkul uzmanları, güvenlikli sitelerin uzun vadede değer kaybetmediğini ve hatta ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olduğunu belirtiyor.

TERCİH MESELESİ HÂLİNE GELDİ

Konuyla ilgili değerlendirme yapan uzmanlardan biri şu ifadeleri kullanıyor: Güvenlikli siteler, sundukları yaşam konforu sebebiyle sadece bugünün değil, geleceğin de yatırım trendlerinden biri olmaya devam edecek. Özellikle çocuklu aileler ve üst-orta gelir grubundaki alıcılar için güvenlik faktörü artık vazgeçilmez bir kriter hâline geldi. Bu tür projeler, piyasa dalgalanmalarından daha az etkileniyor ve ikinci el satışlarda da yüksek talep görüyor.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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