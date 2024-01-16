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    Boluspor, Türkgücü München'den İshak Karaoğul'u transfer etti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Almanya ekiplerinden Türkgücü München takımından sağ bek İshak Karaoğul'u kadrosuna kattığını duyurdu.

    Boluspor, Türkgücü München&#039;den İshak Karaoğul&#039;u transfer etti
    Futbol Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'e yükselme hedefi olan TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Türkgücü München takımından İshak Karaoğul ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

    Aslen Karslı olan İshak Karaoğul, 30 Mart 2002 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğdu. Futbola SG Quelle Fürth altyapısında başlayan Karaoğul daha sonra  FC Ingolstadt 04 takımına transfer oldu. Kariyerini Türkgücü München takımında sürdüren Karaoğul, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren Boluspor forması giyecek.

    Düzenleyen:  - Futbol
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Boluspor
    Haberler > Futbol > Boluspor, Türkgücü München'den İshak Karaoğul'u transfer etti
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