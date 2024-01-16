Boluspor, Türkgücü München'den İshak Karaoğul'u transfer etti

16 Ocak 2024 16:36 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 16:40

Süper Lig'e yükselme hedefi olan TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Türkgücü München takımından İshak Karaoğul ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Aslen Karslı olan İshak Karaoğul, 30 Mart 2002 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğdu. Futbola SG Quelle Fürth altyapısında başlayan Karaoğul daha sonra FC Ingolstadt 04 takımına transfer oldu. Kariyerini Türkgücü München takımında sürdüren Karaoğul, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren Boluspor forması giyecek.