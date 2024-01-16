Şampiyonluk yaşayan Süper Lig takımı icrada satılık oldu

16 Ocak 2024 12:19 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 12:21

Süper Lig ekibi Kayserispor'un son dönemlerde yaşadığı olaylar sporseverleri şoka uğrattı.

Kayseri yerel basınından Anadolu Haber'de yer alan habere göre; Kayseri Genel İcra Dairesi'nin harekete geçmesiyle Kayserispor açık artırmayla 27 Şubat’ta satışa sunulacak.

Kayseri Genel İcra Dairesi’nden yapılan duyuruda borçlarından dolayı tescilli Kayseri Spor Futbol Anonim Şirketi markasının icradan satılığa çıkarıldığı belirtildi.

SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

'Kayserispor Futbol Anonim Şirketi' ismi için belirlenen muhammen bedel ise 35 milyon TL oldu.

İlan.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olan icra satışı 20 Şubat 2024 tarihinde saat 14.41’de başlayacak ve 27 Şubat saat 14.41’de sona erecek. Teklifler online olarak verilecek. Bu tarihler arasında satış gerçekleşmezse ikinci satış ihalesi 14 Mart’ta başlayacak ve 21 Mart tarihine kadar tekliflere açık olacak.

Ayrıca Kayserispor Store ismi ile Kayserispor Futbol Okulları isimleri de satışa çıkarılacak. Kayserispor Store ismi için muhammen bedel 4 Milyon TL olarak belirlenirken, Kayserispor Futbol Okulları ismi için ise muhammen bedel 8 milyon TL oldu.

KAYSERİSPOR CEZA ALMIŞTI

Sarı-kırmızılılar, Bertolcci’ye 2 milyon 388 bin Euro, Denis Alibec’e 1 milyon 175 bin Euro, Mensah’a 180 Bin Euro, Mane’nin geldiği Rio Ave takımına olan 350 bin Euro borç nedeniyle transfer yasağı geldiğini Yaw Ackah’ın geldiği Boavista takımına olan 217 Bin Euro için Ulusal Lisans alamadığı açıkladı.

Toplam 117 sorunlu dosyadan geriye 13 dosya kaldı. Bunların 6’sı transfer yasağı almaya 1’i de Ulusal lisans almaya engel teşkil ediyor.