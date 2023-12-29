Galatasaray en son ne zaman Süper Kupa kazandı?

29 Aralık 2023 14:57 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 14:59

Galatasaray en son ne zaman Süper Kupa aldı? Sarı-kırmızılılar birçok kez Süper Kupa’yı kazandı. Peki, Galatasaray en son ne zaman, hangi yıl Süper Kupa’yı kazandı? İşte detaylar…

GALATASARAY EN SON NE ZAMAN SÜPER KUPA KAZANDI?

Galatasaray Süper Kupa’yı en son 2019 yılında Akhisar Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek kazanmıştır.

2019 yılındaki Süper Kupa finali, 2018-19 Süper Lig ve 2018-19 Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile 2018-19 Türkiye Kupası finalisti Akhisar Belediyespor arasında 7 Ağustos 2019 tarihinde Eryaman Stadyumu'nda oynanmıştır. Galatasaray, Younès Belhanda'nın attığı gol ile maçı 1-0 kazanmıştır.

GALATASARAY’IN SÜPER KUPA SAYISI

Galatasaray’ın toplamda 16 Süper Kupası bulunmaktadır. Galatasaray 16 Süper Kupa ile Türkiye’nin en çok Süper Kupa sayısına sahip takımıdır. Ayrıca Galatasaray 9 kez de ikinci olmuştur. Sarı-kırmızılılar toplamda 25 Süper Kupa maçı oynamıştır.

Galatasaray’ın Süper Kupa şampiyonluk yılları şu şekildedir: 1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019.

Galatasaray’ın ikincilik yaşadığı Süper Kupa maçı yılları ise 1971, 1973, 1976, 1985, 1994, 1998, 2006, 2014, 2018 yıllarıdır.

Galatasaray bu akşam Süper Kupa’yı kazanırsa toplamda 17 Süper Kupa’nın sahibi olacak.