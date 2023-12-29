Galatasaray’ın ve Fenerbahçe’nin kaç tane Süper Kupası var? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa sayısı!

29 Aralık 2023 14:36 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 14:39

Galatasaray’ın ve Fenerbahçe’nin kaç tane Süper Kupası var? Bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek ve iki takımdan birisi Süper Kupa sayısı hanesine 1 yeni kupa daha ekleyecek. Peki, Fenerbahçe’nin ve Galatasaray’ın kaç tane Süper Kupası var? İşte Süper Kupa sayıları…

GALATASARAY’IN VE FENERBAHÇE’NİN KAÇ TANE SÜPER KUPASI VAR?

Galatasaray’ın toplamda 16 Süper Kupası bulunmaktadır. Galatasaray 16 Süper Kupa ile Türkiye’nin en çok Süper Kupa sayısına sahip takımıdır. Ayrıca Galatasaray 9 kez de ikinci olmuştur. Sarı-kırmızılılar toplamda 25 Süper Kupa maçı oynamıştır.

Galatasaray’ın Süper Kupa şampiyonluk yılları şu şekildedir: 1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019.

Galatasaray’ın ikincilik yaşadığı Süper Kupa maçı yılları ise 1971, 1973, 1976, 1985, 1994, 1998, 2006, 2014, 2018 yıllarıdır.

Galatasaray bu akşam Süper Kupa’yı kazanırsa toplamda 17 Süper Kupa’nın sahibi olacak. Galatasaray Süper Kupa’yı en son 2019 yılında Akhisar Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek kazanmıştır.

Fenerbahçe ise bugüne kadar 18 Süper Kupa maçına çıkmış ve bu maçların 9’undan galip ayrılmıştır. Şu anda Fenerbahçe’nin müzesinde 9 Süper Kupa bulunmaktadır. Sarı-lacivertliler 9 kez de ikinci olmuştur.

Fenerbahçe’nin Süper Kupa şampiyonluk yılları şu şekildedir: 1968, 1973, 1975, 1984, 1985, 1990, 2007, 2009, 2014.

Fenerbahçe’nin ikincilik yaşadığı Süper Kupa maçı yılları ise 1970, 1974, 1978, 1979, 1983, 1989, 1996, 2012, 2013 yıllarıdır.

Fenerbahçe bu akşam Süper Kupa’yı kazanırsa 10. Süper Kupa’yı müzesine götürecek. Fenerbahçe Süper Kupa’yı en son 2014 yılında Galatasaray’ı penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek kazanmıştır.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ SÜPER KUPA MAÇLARI

Fenerbahçe ile Galatasaray daha önce Süper Kupa finalinde 6 kez karşı karşıya gelmiş ve bu 6 maçın 3’ünde Fenerbahçe 3’ünde ise Galatasaray sahadan galip ayrılarak Süper Kupa’nın sahibi olmuştur. Bu akşam bu eşitlik bozulacak.

İki ezeli rakibin Süper Kupa’da karşılaştıkları yıllar şu şekildedir: 1973, 1985, 1996, 2012, 2013, 2014.