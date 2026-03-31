İrfan Can Kahveci'den havai fişek saldırısı hakkında: Türk milletini daha tanıyamamışlar
Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalindeki Kosova mücadelesi öncesinde açıklamalar yaptı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci, müsabaka öncesi konuştu.
"DAHA DA HIRSLANDIK, DAHA DA MOTİVE OLDUK"
Milli takım kafilesinin bulunduğu otelin önünde havai fişek patlatılmasıyla ilgili konuşan İrfan Can, "Otelimize yapılan havai fişek saldırısı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz." dedi.
"TEK HEDEFİMİZ KAZANMAK"
Tek hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu belirten milli yıldız, "Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Hayalimiz bu. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak. Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum" diye konuştu.