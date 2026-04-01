Helal olsun size

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova’yı Kerem’in golüyle eleyerek fiilen boyut atladık. Ne boyutu mu? Zor maçtı, kolay olmasını da beklemiyorduk. Kosova ilk 45’te katı bir savunma ile kontrataklardan gol aradı. Maç tempoluydu, biz etkiliydik ama Kosova da tehlikeliydi.

Uğurcan devleşti

İşte o anlarda Uğurcan kalemizde devleşti. Önce Asllani’ye geçit vermedi. Sonra Uğurcan’ın eli+direk+Vedat Muriç... Oh, rahat bir nefes aldık. O kurtarışlar A mîllîler için moral oldu. Bastırdık… Kenan’la, Orkun’la Kerem’le gole çok yaklaştık ama karambolü aşamadık.

İlk yarı böyle geçti! Gözler Barış Alper’i aradı. Fakat Vincenzo Montella inandığı doğrudan vazgeçmedi. Risk aldı, ikinci yarıya da Kerem’le başladı, sanki gol atacağını hissetmiş gibi. Orkun klas bir vuruşla kaleyi gördü, Kerem son anda tamamladı… Gooool!

Aradığımız, buydu, coştuk, dünyalar bizim oldu.

Ulusal tanıtım olacak

Dünya Kupası’na katılmak demek; sportif başarı, ekonomik kazanç, sosyal prestij ve ulusal tanıtım demektir. Ama mesele sadece para değil. Dünya Kupası sahnesine çıkmak, 24 yıl sonra devler arasına katılmak, devlerle yarışmak. Şampiyon olursanız +50 milyon dolar daha kazanırsınız, ama asıl kazanç; Arda Güler’in, Hakan Çalhanoğlu’nun, Kenan Yıldız’ın,Kerem Aktürkoğlu’nun, Orkun’un, İsmail’in, Zeki’nin, Ozan’ın, Ferdi Kadıoğlu’nun, Uğurcan’ın ve ay yıldızlı formayı terleten bütün ekibin dünya çapında saygı görmesidir.

Artık sadece bir takım değil, bir futbol ülkesi olarak anılacağız. Bu, bir milletin futbol üzerinden dünyaya sahada “biz de varız” demesidir.

Maçın adamı: Orkun Kökçü

