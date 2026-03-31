Özkan Yalım ile sevgilisi A.A’nın telefonlarından çıkan “Aşkım işe gitmesem olur mu?” mesajı, CHP’li belediyelerdeki torpili belgeledi. Gruptaki “Koko yapacağız” yazışması da uyuşturucu ve örgütlü suç ihtimalini gözler önüne serdi.

HABER MERKEZİ - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sevgilisi olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan A.A’nın cep telefonu ön inceleme tutanağı ortaya çıktı.

A.A’nın Özkan Yalım ile yaptığı yazışmalar deşifre oldu. Genç kadının İzmir Bornova Belediyesi’nde işe gitme zorunluluğu olmaması için Yalım’dan “Aşkım işe gitmesem olur mu?” diyerek Bornova Belediye Başkanı ile görüşülmesini talep ettiği belirlendi. WhatsApp kayıtlarında yer alan konuşmalarda A.A’nın, “Pazartesi işe gitmeme gerek var mı diye sorsaydın” şeklinde ifadeler kullandığı, Yalım’ın ise işe başlangıç sürecine ilişkin talimat verdiği tespit edildi. A.A’nın arkadaşlarıyla kurduğu “Happy Girls” isimli WhatsApp grubunda işe alım sürecine ilişkin belgeleri paylaştığı ortaya çıktı.

“KOKO YAPACAĞIZ” DEMİŞ

Soruşturma dosyasına giren bir diğer önemli detay ise Bornova Belediyesi’nden gelen mesaj oldu. Belediyenin halkla ilişkiler biriminden gönderilen yazışmada, A.A’nın belediye başkanı tarafından toplantıya çağrıldığı ve resmî süreçlere dâhil edildiği anlaşıldı.

Telefon incelemesinde “Koko” ifadesi üzerinden yapılan mesajlaşmalarda, A.A’nın bazı kişilerle birlikte uyuşturucu kullanımına yönelik planlamalar yaptığına dair ifadeler yer aldı. Mesaj içeriklerinde “Koko yapacağız” ve “Koko getirmiş” şeklindeki konuşmaların geçtiği, bu kapsamda çeşitli kişilerle iletişim kurulduğu belirlendi.

Elde edilen dijital verilerin, hem belediyedeki işe alım sürecine ilişkin iddialar hem de diğer suç unsurları bakımından detaylı incelemeye alınacağını belirten adli kaynaklar, uzman ekipler tarafından yapılacak teknik analizlerin ardından soruşturmanın kapsamının uyuşturucu madde kullanımı, madde temini ve örgütlü suç kapsamında daha da genişleyebileceğine işaret etti.

