Kosova geçti, Süper Lig’e dönüyoruz!..

Saat dün sabahın 10.15’i… Akşam Kosova’da oynanacak Kosova maçına “11 saat 30 dakika” var…

Bu maçı kazanırsak, 2002’den bu yana 24 yıl sonra “Dünya Kupası”nda oynayacağız…

Kosova “zor” bir rakip… Yani, çok sporseverimizin düşündüğünün aksine “çantada keklik” değil!..

Sözlüğümüzde “Çantada keklik” şöyle ifade ediliyor: Elde edilmesi kesin, garanti veya çok kolay görülen durumlar/kişiler için kullanılan bir deyimdir. Genellikle bir işin baştan kazanılmış sayılması veya birinin ‘çantada keklik’ farz edilip hafife alınması durumlarında kullanılır.

Kosova’yı elbette yenebiliriz; hatta “farklı” da yenebiliriz ama şu anda TV ekranında “akşam oynanacak bu maç için yorum yapan” arkadaşımızın “galibiyeti garanti gibi gösteren” sözlerine “katılmam” mümkün değil!..

Zira rakibimizin son 3 yılda Slovenya, Slovakya, İzlanda, Litvanya, Güney Kıbrıs, Ermenistan galibiyetleri var. Hatta bazıları “farklı skorlar” ile bitmişler…

Kosova ile maçımızın “penaltı atışlarına kadar” uzamış olması da mümkün; sakın ola ki “sürpriz olarak” karşılamış olmayalım…

Millî maç için burada noktayı koyuyorum ve de “Süper Lig şampiyonluğunu etkileyecek” hafta sonu karşılaşmaları için bir paragraf açıyorum…

Cumartesi günü Trabzonspor-Galatasaray (saat 20.00) / pazar günü Fenerbahçe-Beşiktaş (saat 17.00).

Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe kendi evinde oynayacak…

İki takım arasında puan farkı; Galatasaray 26 maçta 67 puan, Fenerbahçe 27 maçta 64 puan… Sarı kırmızılıların eksik bir maçı puan cetvelinde 43 puanla 6’ncı durumda olan Göztepe ile ve Göztepe Stadı’nda oynanacak.

Galatasaray, bu haftayı da “puan kayıpsız” kapatırsa, artık “Şampi…” sözüne yaslanabilir…

Tabii, “futbolcuları ‘Nasılsa şampiyonuz’ rehavetine” kapılmazlarsa…

Okan Hoca’nın da “buna izin vereceğine” inanmak zor!...

