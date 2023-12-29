Galatasaray maça çıkmayacak mı, Süper Kupa maçı iptal mi? Galatasaray Fenerbahçe maçı iptal mi oldu?

29 Aralık 2023 19:38 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 20:19

Galatasaray Fenerbahçe maçı son durum ne, iptal mi, ertelenecek mi merak ediliyor. İşte son durum!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İPTAL Mİ?

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Maç planlandığı gibi 20.45'te başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele, ATV'den canlı yayınlanacak.

Müsabaka, 100. yıl etkinlikleri, şehitler için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacak.

Ancak söz konusu protokolde bulunmayan hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istedikleri Atatürk posteri ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.