Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Galatasaray maça çıkmayacak mı, Süper Kupa maçı iptal mi? Galatasaray Fenerbahçe maçı iptal mi oldu?

    Galatasaray maçı çıkacak mı çıkmayacak mı, maç iptal mi? | Bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı iptal mi olacak merak ediliyordu. GS FB maçı iptal mi? Sosyal medyada Galatasaray’ın otele geri döndüğü iddia edildi. Peki, Galatasaray maça çıkmayacak mı, Süper Kupa maçı iptal mi? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı iptal mi oldu son durum…

    Galatasaray maça çıkmayacak mı, Süper Kupa maçı iptal mi? Galatasaray Fenerbahçe maçı iptal mi oldu?
    Futbol Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray Fenerbahçe maçı son durum ne, iptal mi, ertelenecek mi merak ediliyor. İşte son durum!

    GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İPTAL Mİ?

    Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Maç planlandığı gibi 20.45'te başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele, ATV'den canlı yayınlanacak.

    Müsabaka, 100. yıl etkinlikleri, şehitler için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacak.

    Ancak söz konusu protokolde bulunmayan hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istedikleri Atatürk posteri ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

     

    Düzenleyen:  - Futbol
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayFenerbahçe
    Haberler > Futbol > Galatasaray maça çıkmayacak mı, Süper Kupa maçı iptal mi? Galatasaray Fenerbahçe maçı iptal mi oldu?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Galatasaray Fenerbahçe 11'leri belli oldu mu? - FutbolGalatasaray Fenerbahçe 11'leri belli oldu mu?Süper Kupa maçı şifresiz nasıl izlenir? - FutbolSüper Kupa maçı şifresiz nasıl izlenir?Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda? - FutbolGalatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda?Kartal'ın 'kahır' sezonu! Evindeki yılın son maçında da mağlup - FUTBOLKartal'ın 'kahır' sezonu! Evindeki yılın son maçında da mağlupGalatasaray ve Fenerbahçe davet edildi mi? işte Avrupa Süper Ligi takımları - FUTBOLGalatasaray ve Fenerbahçe davet edildi mi? işte Avrupa Süper Ligi takımlarıFener'in kahramanı Batsman! - FUTBOLFener'in kahramanı Batsman!Galatasaray 'Gümrük'ten kayıpsız çıktı - FUTBOLGalatasaray 'Gümrük'ten kayıpsız çıktıFred neden kırmızı kart gördü? - FUTBOLFred neden kırmızı kart gördü?İstanbulspor neden sahadan çekildi? Maç iptal mi olacak? - FUTBOLİstanbulspor neden sahadan çekildi? Maç iptal mi olacak?Fenerbahçe’nin son 16 rakibi kim oldu? İşte muhtemel rakipler - FUTBOLFenerbahçe’nin son 16 rakibi kim oldu? İşte muhtemel rakipler
    Sonraki Haber Yükleniyor...