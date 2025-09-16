Tuğba Danışmaz kimdir? Dünya Atletizm Şampiyonası’nda finale yükseldi

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama yarışlarında 14,31 metrelik derecesiyle Türkiye rekorunu da kırarak altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz, arama motorlarında en çok merak edilen isimler arasındadır.

TUĞBA DANIŞMAZ KİMDİR?

Tuğba Danışmaz 1 Eylül 1999 yılında doğdu. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşında olanTürk atlet, uzun ve üç adım atlama kategorilerinde yarışmaktadır. Ayrıca ENKA SK sporcusudur.

Tuğba Danışmaz'ın Antrenörlüğünü Cahit Yüksel yapmaktadır. İstanbul'da düzenlenen 2018 Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na katılarak üç adım atlamada beşinci oldu. 2019 Türkiye Süper Ligi'nin Bursa'daki ilk ayağında, üç adım atlamadaki 13,80 metrelik derecesiyle 12 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. İsveç'in Gävle kentinde gerçekleşen 2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama etkinliğinde gümüş madalya kazandı.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama yarışlarında 14,31 metrelik derecesiyle Türkiye rekorunu da kırarak altın madalya kazandı.

İtalya’nın Roma kentinde Roma Stadyumu’nda düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda elemelerde 14.27 metre atlayarak finale kadar çıkmayı başardı. Milli atlet, finaldeki ikinci atlayışında 14.57 metre atlayarak Avrupa ikincisi oldu. Paris Olimpiyatları kotası alan Danışmaz, bu atlayışıyla kendisine ait olan 14.52 metre olan Türkiye rekorunu da kırdı.