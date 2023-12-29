Bu akşamki Galatasaray ve Fenerbahçe maçı iptal mi oldu? Galatasaray sahaya çıkacak mı?

29 Aralık 2023 19:12 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 20:12

Taraftarların heyecanla beklediği ikincisi yapılacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sosyal medyayı karıştırdı. 2023 Turkcell Süper Kupa sahibini Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası belirlenecek. Ancak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad gerçekleşecek olan derbisi için koyulan İstiklal Marşı ve Atatürk posteri sınırlandırılması maçın erteleneceği yönünde iddia edildi. Hem kulüpleri hem de taraftarları ayağı kaldıran Suudi Arabistan'ın istekleri sonrası taraftar bu akşam 20:45'te gerçekleşecek olan maçın iptal olup olmayacağını araştırdı. İddialara göre Galatasaray otele geri dönerek sahaya inmedi. Bunun yanı sıra Dursun Özbek'te takımın oynanaması yönünde talimat verdiği iddia edildi.

GALATASARAY'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan sosyal medya hesabından maça dair "Maçın oynanmama ihtimali, oynanma ihtimalinden daha yüksek. Şu anda oteldeyiz." sözlerini paylaştı.

BU AKŞAM FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI VAR MI?

5 gün aradan sonra Galatasaray ile Fenerbahçe yeniden bir araya gelecek. Kupa için karşı karşıya gelecek olan takımlar 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşmıştı. Ancak 0-0 sonuçlanmıştı. Öte yandan 29 Aralık 2023'teki karşılaşmada kazanan takım 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek. Suudi Arabis'tan da karşılaşacak olan takımlar, İstiklal Marşı ve Atatürk posteri açma yasaklarından sonrası tepki verdi. Galatasaray'ın maça az bir zaman kalmasına rağmen otelde olması kafaları karıştırdı.

TFF RESMİ AÇIKLAMA

Sabah saatlerinde gerçekleşen bu olay sonrası takımların sahaya çıkmayacağı iddia edildi. Bunun üzerine TFF resmi açıklama yaptı:

"Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz."

OTELDE BİR ARAYA GELDİLER!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finali öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele giderken görüntülendi. Maç öncesi toplantı yapan başkanlar 29 Aralık 2023 tarihinde saat 20:45'te GS-FB karşılaşması yapılacak.