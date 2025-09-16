Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye'nin güneyinde askeri hareketlilik! "Ağır silahlar bölgeden çekildi"

Kaynak: AFP
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

8 Aralık 2024'te Esad rejimine yönelik gerçekleştirilen tarihi operasyon sonrası ülkede toparlanma süreci yaşanıyor. Suriye hükümet güçleri, Dürziler ile gerginliklerin yaşandığı ülkenin güneyinden ağır silahlarını çekti.

Suriye hükümet güçleri, Dürziler ile gerginliklerin yaşandığı ülkenin güneyinden ağır silahlarını çekti.

"Suriye güçleri, Suriye'nin güneyinden ağır silahlarını çekti" diyen yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla, bu sürecin yaklaşık iki ay önce Dürzi çoğunluklu Sweida vilayetinde meydana gelen ölümcül mezhep çatışmalarının ardından başladığını da sözlerine ekledi.

Kendi Dürzi topluluğuna sahip olan İsrail, şiddet olayları sırasında Suriye'yi bombaladı ve azınlık grubunu korumak ve Suriye'nin güneyinin askerden arındırılması talebini uygulamak için harekete geçtiğini söyledi.

