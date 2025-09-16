Suriye'nin güneyinde askeri hareketlilik! "Ağır silahlar bölgeden çekildi"

Suriye'de, 8 Aralık 2024'teki tarihi operasyon sonrası toparlanma süreci devam ediyor.

Suriye hükümet güçleri, Dürziler ile gerginliklerin yaşandığı ülkenin güneyinden ağır silahlarını çekti.

SURİYE AĞIR SİLAHLARI ÇEKTİ

"Suriye güçleri, Suriye'nin güneyinden ağır silahlarını çekti" diyen yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla, bu sürecin yaklaşık iki ay önce Dürzi çoğunluklu Sweida vilayetinde meydana gelen ölümcül mezhep çatışmalarının ardından başladığını da sözlerine ekledi.

Kendi Dürzi topluluğuna sahip olan İsrail, şiddet olayları sırasında Suriye'yi bombaladı ve azınlık grubunu korumak ve Suriye'nin güneyinin askerden arındırılması talebini uygulamak için harekete geçtiğini söyledi.