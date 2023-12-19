İstanbulspor neden sahadan çekildi? İstanbulspor Trabzonspor maçı iptal mi, ertelendi mi, ne olacak?

19 Aralık 2023 21:50 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 22:05

İstanbulspor neden sahadan çekildi? İstanbulspor TS maçının ikinci yarısında Onuachu'nun attığı gol sonrası İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti. Bu gelişmenin ardından maç iptal mi olacak sorusu gündem oldu.

İSTANBULSPOR NEDEN SAHADAN ÇEKİLDİ?

İstanbulspor Trabzonspor maçının 74. dakikasında Trabzonspor’un 2. golünün ardından İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu İstanbulspor takımını hakem kararlarını protesto etmek için sahadan çekti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Süper Lig'de bir takımın sahadan çekilmesi durumunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kurallarına göre çeşitli cezalar uygulanabilir. Takımın ligden çekilme durumu genellikle ciddi sonuçlara yol açar. Bu durumda takıma yönelik olası cezalar arasında puan silme, para cezası, gelecek sezon liglere katılma yasağı veya daha ağır cezalar olabilir. Bu tür bir durumda, TFF'nin belirlediği kurallara göre cezalar belirlenir ve uygulanır. Her durum, olayın şartlarına ve kurallara uygunluğuna bağlı olarak değişebilir.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI BİTTİ Mİ?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı 74. dakikada yarıda kaldı.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.00’de başladı.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı Bein Sports kanalında yayınlandı.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANDI?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynandı.