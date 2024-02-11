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    • Yazar Füruzan hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yazar Füruzan hayatını kaybetti

    Futbol Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar Füruzan hayatını kaybetti. PEN Yönetim Kurulu paylaştığı taziye mesajında, "Edebiyat, sinema, Türkçe, Cumhuriyet ve ey sevgili yurdumuz başın sağolsun" dedi.

    Yazar Füruzan 91 yaşında hayatını kaybetti. Füruzan'ın vefat haberini sosyal medya aracılığıyla şair Elif Sofya duyurdu.

    Füruzan'ın bir fotoğrafını paylaşan Sofya haberi "Füruzan sonsuzluğa gitti" sözleriyle duyurdu.

    PEN Yönetim Kurulu, Füruzan'ın hayatını kaybetmesi üzerine bir taziye mesajı paylaştı. "Türkçe ‘Parasız Yatılısı’nı yitirdi" sözleriyle başlayan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

    "Ülkemiz de en değerli yazarlarından birini yitirdi. Birey olmanın, kadın olmanın farkına en güç koşullarda varmış ve bu bilinçle bilenmiş, yazdığı her şeyin hakkını vermiş, öyküleriyle kimsesizlerin, romanlarıyla devrimcilerin, röportajlarıyla emekçilerin ve şiirleriyle şairlerin yanında durmuş, gözlem gücünü yazdığı senaryolara, filmlere de katmış çok güzel, çok derin ve cumhuriyet değerleriyle donanmış bir yurttaşımızı, yazarımızı, Füruzan’ımızı yitirdik. Edebiyat, sinema, Türkçe, Cumhuriyet ve ey sevgili yurdumuz başın sağolsun. ‘Parasız Yatılı’mızın devri daim olsun."

    FÜRUZAN KİMDİR?

    1932’de İstanbul’da doğan Füruzan‘ın, tam adı Feruze Çerçi’dir. Karikatürist Turhan Selçuk’la evlendikten (1958) sonra bir süre Füruzan Selçuk imzasını kullandı.

    Değişik semt okullarında okuduktan sonra Yalova Demir Köyü İlkokulu’nu bitirdi (1946). Orta öğrenimini yarıda bırakarak kısa bir süre tiyatro oyunculuğu yaptı. Daha sonra kendini tümüyle edebiyat çalışmalarına verdi.

    Daha çok gözleme dayalı gerçekçi bir anlayışı benimseyen Füruzan, ilk hikâyelerini Seçilmiş Hikâyeler, Türk Dili, Pazar Postası (1956-58); ustalık dönemi ürünlerini Dost, Papirüs, Yeni Dergi (1964-72) dergilerinde yayımladı.

    İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, ilk romanı 47’liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü kazandı.

    Parasız Yatılı adlı eseri sinemaya uyarlandı. 

    Düzenleyen:  - Futbol
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Futbol > Yazar Füruzan hayatını kaybetti
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