İtalya, Fransa'yı devirip zirveye yükseldi

İtalya, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında ağırladığı Fransa'yı 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

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Millilerin grubundaki diğer maçta İtalya, Fransa'yı Pio Esposito (2) ve Davide Frattesi'nin kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti. Fransa'nın golünü Michael Olise attı. Bu skorla puanını 10 yapan Maviler, averajla Fransa'nın önünde liderliğe yerleşti.

İngiltere ise A Ligi 3. Grup mücadelesinde Hırvatistan'ı Morgan Rogers ve Harry Kane'in golleriyle 2-1 yendi. Hırvatistan'ın tek golü, Petar Sucic'ten geldi. Kane, Peter Shilton'ı geçerek 126. maçla İngiltere Milli Takımı'nın en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Aynı grupta bulunan son Dünya Kupası şampiyonu İspanya da Çekya'yı Alex Baena ve Marc Pubill'in golleriyle 2-0 yenmeyi başardı.

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Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Türkiye-Belçika: 1-2

İtalya-Fransa: 3-1

3. Grup:

Çekya-İspanya: 0-2

İngiltere-Hırvatistan: 2-1

C Ligi

1. Grup:

Arnavutluk-Finlandiya: 2-0

San Marino-Belarus: 0-2

2. Grup:

Ermenistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-1

Karadağ-Letonya: 2-1

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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