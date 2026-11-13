Microsoft krizi 74 ülkeye yayıldı! Devlet kurumları ve bankalar kilitlendi, peş peşe kararlar alındı

Microsoft'un Outlook, Teams ve Copilot dahil birçok hizmetini etkileyen küresel kesinti ikinci gününe girdi. 74 ülke ve bölgede erişim sorunları yaşanırken devlet kurumları, bankalar, hastaneler ve hava yolu şirketlerinin faaliyetleri aksadı. Bazı ülkelerde vize işlemleri durduruldu, mahkeme toplantıları ertelendi, finans kuruluşları telefon ve faks kullanımına yöneldi. Microsoft ise sistemlerin henüz tamamen normale dönmediğini açıkladı.

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ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un 12 Kasım Perşembe günü başlayan küresel hizmet kesintisi, 13 Kasım Cuma günü de devam etti. Outlook, Teams, Microsoft 365 ve yapay zeka destekli Copilot hizmetlerinde yaşanan sorunlar, dünyanın farklı bölgelerinde kamu kurumlarını ve özel şirketleri etkiledi.

Microsoft 365 hizmetlerinin dünya genelinde 430 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyordu.

Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre 74 ülke ve bölgede yaklaşık 140 bin sorun bildirimi kaydedildi.

DEVLET KURUMLARINDA İŞLEMLER AKSADI

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik ve konsoloslukların e-posta hizmetlerinde kesinti yaşandığını açıkladı. Ülkenin göçmenlik kurumu ise vize işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Singapur'da hükümetin e-posta sistemleri devre dışı kalırken Japonya'da kamu kurumları ve büyük şirketler erişim sorunlarıyla karşılaştı.

Filipinler Yüksek Mahkemesi bazı işlemlerin aksadığını duyurdu. Yeni Zelanda'daki Hamilton Bölge Mahkemesinde planlanan bir telekonferans da gerçekleştirilemedi.

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BANKALAR FAKSA, POLİS TELEFONA YÖNELDİ

Singapur'un önde gelen bankaları DBS, UOB ve OCBC, müşterilere yapılan geri dönüşlerde gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Japonya'da bazı finans kuruluşlarının işlem onaylarında faks kullanmak zorunda kaldığı aktarıldı.

İngiltere'de sağlık kuruluşları ve aile hekimleri, hastalardan acil durumlarda e-posta yerine telefon kullanmalarını istedi. Bazı polis birimleri de çevrim içi başvuru sistemleri yerine telefonla iletişim kurulması çağrısında bulundu.

Avrupa borsa işletmecisi Euronext ise e-posta sorunları nedeniyle borsaya kote şirketleri telefonla iletişime yönlendirdi.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİ DE ETKİLENDİ

Hindistan'da IndiGo, Air India ve Akasa Air, e-posta üzerinden verilen müşteri destek hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığını ancak uçuş operasyonlarının sürdüğünü açıkladı.

SpiceJet'in ise Delhi çıkışlı üç seferi iptal ettiği, iki seferinde gecikme yaşandığı duyurdu.

OpenAI ve Anthropic de Microsoft 365 bağlantılı hizmetlerinde sorunlar kaydedildi.

DEV ŞİRKETLER MALİ SONUÇLARINI ERTELEDİ

Cartier ve Chloe gibi lüks markaların sahibi Richemont, küresel kesinti nedeniyle finansal sonuçlarının açıklanmasını erteledi.

ABD'li elektrikli kamyon üreticisi Workhorse Group da planlanan çeyreklik mali sonuç sunumunu ileri bir tarihe aldı.

MICROSOFT'TAN 48 SAATLİK KRİTİK KARAR

Microsoft, kesintinin sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalması ve kalan sistemlerin aşırı yüklenmesi nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Şirketin Copilot, Agents ve Platforms biriminden sorumlu Başkan Yardımcısı Charles Lamanna, "Bunun kötü niyetli veya siber faaliyetlerden kaynaklandığına dair bir işaret yok" dedi.

Microsoft, geciken e-postaların kaybolmasını önlemek amacıyla teslimat zaman aşımı süresini 48 saate çıkardı.

Şirket, sistemlerde iyileşme işaretleri görüldüğünü ancak hizmet kapasitesinin henüz normal seviyelere ulaşmadığını açıkladı. Tam düzelme için kesin bir tarih verilmedi.

İSVİÇRE ORDUSU'NDAN MICROSOFT KARARI

İsviçre Ordusu, casusluk ve veri güvenliği endişeleri nedeniyle Microsoft yazılımlarını kullanmayı bırakarak açık kaynaklı alternatiflere geçme kararı aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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