Spor

Italiano İstedi, yönetim düğmeye bastı: Rashica yolcu, Willock hedefte!

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Italiano İstedi, yönetim düğmeye bastı: Rashica yolcu, Willock hedefte!
Başlık ResmiItaliano İstedi, yönetim düğmeye bastı: Rashica yolcu, Willock hedefte!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, yönetimle gerçekleştirdiği transfer zirvesinde takımın mevcut durumunu masaya yatırdı.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Beşiktaş’ın hocası Italiano yönetimle toplantı yaptı. Kadro yapılanmasına ilişkin görüşlerini paylaşan İtalyan çalıştırıcı, öncelikli olarak sağ kanada ve orta sahaya takviye istediğini yönetime iletti. Ancak bu bölgelerdeki oyuncu sayısının azaltılması zorunlu. Siyah beyazlı yönetim, yapılacak transferlerin önünün açılması için az forma şansı bulan ve performansı yetersiz görülen Milot Rashica’yı göndermek üzere çalışmalara başladı.

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RASKIN-WILLOCK

Sağ kanattaki oyuncu fazlalığının transfer planlamasını olumsuz etkilemesini istemeyen Vincenzo İtaliano, yönetimden bu konunun ocak ayındaki ara transfer dönemi başlamadan çözüme kavuşturulmasını talep etti. Milot Rashica ile yolların ayrılması hâlinde sağ kanada takviye yapılmasının önü açılacak. İtalyan teknik adamın bir diğer önceliği ise orta sahaya dinamizm ve güç katacak bir oyuncunun transfer edilmesi. Bu bölgeye Joe Willock ve Nicolas Raskin’den birinin transfer edilmesi bekleniyor.

Milot Rashica
Başlık ResmiMilot Rashica

İLK HEDEF WİLLOCK

Son beş sezondur Newcastle forması giyen Joe Willock’un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah beyazlılar, 18 milyon avro piyasa değeri olan 27 yaşındaki oyuncuyu uygun bir fiyata kadrosuna katmak istiyor.

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