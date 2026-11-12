Süper Lig devleri, Kim Min-Jae için karşı karşıya!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Bayern Münih forması giyen Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae'yi gündemine aldığı iddia edildi. Alman basınında yer alan haberde, iki ezeli rakibin yanı sıra İtalyan devi Juventus'un da yıldız stoperin durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

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Devre arası öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş için Almanya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

EZELİ RAKİPLER PEŞİNDE

Alman basınından Bild'in haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş, Bayern Münih'in deneyimli stoperi Kim Min-Jae için nabız yokladı. Güney Koreli savunmacıyla ilgilenen kulüpler arasında iki ezeli rakibin yanı sıra Juventus'un da bulunduğu aktarıldı. Üç kulübün de oyuncunun Bayern Münih'teki geleceği hakkında bilgi aldığı belirtildi.

BAYERN'DE KIM MIN-JAE ZİRVESİ

Bayern Münih yönetiminin, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki savunmacıyla bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği kaydedildi. Yapılacak görüşmede Güney Koreli futbolcunun takımdaki rolü ve geleceğinin masaya yatırılacağı ifade edildi. Alman ekibinin, oyuncunun durumuna ilişkin vereceği kararın transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.

Kim Min-Jae (soldan ikinci sırada)

AYRILIK DURUMUNDA ALTERNATİF LİSTE

Bavyera devinin kadro planlamasında Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılma ihtimalini de değerlendirdiği öne sürüldü. Alman temsilcisinin, olası bir ayrılığa karşı genç stoperlerden oluşan alternatif bir transfer listesi hazırladığı aktarıldı.

BAYERN PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 126 maçta görev yapan tecrübeli stoper, savunma katkısının yanı sıra 5 gol ve 3 asistlik de skor katkısı yaptı.

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