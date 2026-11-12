Galatasaray'da iki ismin bileti kesildi: Sözleşmeleri feshedilebilir!

Ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması kapsamında çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetiminin, sezon başında kiralık olarak takıma katılan Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu ile devre arasında yollarını ayırabileceği öne sürüldü.

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Devre arasında takıma takviye yapmak için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, iki kiralık futbolcusuyla yolları ayırabilir.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLEBİLİR

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takıma veda etmesi gündemde olan isimleri de değerlendiriyor. Teknik heyetin, sezon başında kiralık olarak transfer edilen Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'nun performansından memnun kalmadığı belirtildi. Yönetimin, hem futbolcular hem de kulüpleriyle anlaşma sağlaması halinde iki oyuncunun kiralık sözleşmelerini devre arasında feshedebileceği kaydedildi.

Lesley Ugochukwu

UGOCHUKWU YALNIZCA 123 DAKİKA OYNADI

Sarı kırmızılıların sezon başında Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu, sarı kırmızılı formayla beklenen katkıyı sağlayamadı. Bu sezon 7 resmi karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, toplam 123 dakika sahada kaldı. Galatasaray, sözleşmesinde 22,5 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunan Fransız futbolcunun opsiyonu kullanmayı düşünmüyor.

El Chadaille Bitshiabu

BİTSHİABU SADECE 22 DAKİKA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın Leipzig'den kiraladığı El Chadaille Bitshiabu, bu sezon yalnızca Konyaspor deplasmanında 22 dakika sahada kaldı. Fransız stoperin sözleşmesinde yer alan 28 milyon avroluk şarta bağlı satın alma opsiyonunun da kullanılmasının planlanmadığı belirtildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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