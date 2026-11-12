Galatasaray'ın yoğun fikstürü: Türkiye ve Avrupa'da 29 günde 7 kritik maç

Milli maçlar için verilen araya moralli giren; Süper Lig'de lider ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 yolunda avantajlı giren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2 kulvarda 29 günde 7 karşılaşma oynayacak.

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Galatasaray, eylül ayındaki milli aradan sonra çıktığı 8 müsabakada önemli sonuçlar elde etti. Sarı-kırmızılılar, 5'i lig, 3'ü de Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Lille ve Stuttgart'ı deviren Galatasaray, Barcelona'ya kaybetti. Rakip fileleri 21 defa havalandırıp, kalesinde 11 gol gören sarı-kırmızılılar; Gençlerbirliği, Konyaspor ve Stuttgart sınavlarını gol yemeden tamamladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanla 18'nci sırada bulunuyor.

İSTANBUL DIŞINDA TEK MAÇ

Galatasaray, yeni milli ara sonrası devre arasında kadar 7 karşılaşma yapacak. Bu müsabakaların 4'ünü evinde, 3'ünü deplasmanda oynayacak sarı-kırmızılıların, 1 defa İstanbul dışına çıkacak olması dikkat çekti.

Süper Lig'de Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ve AEK ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'de en yakın takipçisi Trabzonspor'un 3 puan önünde zirvede bulunuyor.

Galatasaray'ın, milli aradan sonra oynayacağı maçların fikstürü şöyle:

21 Kasım Cumartesi

Galatasaray - Samsunspor

24 Kasım Salı

Galatasaray - Aston Villa

30 Kasım Pazartesi

Beşiktaş - Galatasaray

4 Aralık Cuma

Galatasaray - Çaykur Rizespor

8 Aralık Salı

AEK - Galatasaray

12 Aralık Cumartesi

Eyüpspor - Galatasaray

19 Aralık Cumartesi

Galatasaray - Alanyaspor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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