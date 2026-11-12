Galatasaray'ın yoğun fikstürü: Türkiye ve Avrupa'da 29 günde 7 kritik maç
Milli maçlar için verilen araya moralli giren; Süper Lig'de lider ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 yolunda avantajlı giren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2 kulvarda 29 günde 7 karşılaşma oynayacak.
Galatasaray, eylül ayındaki milli aradan sonra çıktığı 8 müsabakada önemli sonuçlar elde etti. Sarı-kırmızılılar, 5'i lig, 3'ü de Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Lille ve Stuttgart'ı deviren Galatasaray, Barcelona'ya kaybetti. Rakip fileleri 21 defa havalandırıp, kalesinde 11 gol gören sarı-kırmızılılar; Gençlerbirliği, Konyaspor ve Stuttgart sınavlarını gol yemeden tamamladı.
İSTANBUL DIŞINDA TEK MAÇ
Galatasaray, yeni milli ara sonrası devre arasında kadar 7 karşılaşma yapacak. Bu müsabakaların 4'ünü evinde, 3'ünü deplasmanda oynayacak sarı-kırmızılıların, 1 defa İstanbul dışına çıkacak olması dikkat çekti.
Süper Lig'de Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ve AEK ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın, milli aradan sonra oynayacağı maçların fikstürü şöyle:
21 Kasım Cumartesi
Galatasaray - Samsunspor
24 Kasım Salı
Galatasaray - Aston Villa
30 Kasım Pazartesi
Beşiktaş - Galatasaray
4 Aralık Cuma
Galatasaray - Çaykur Rizespor
8 Aralık Salı
AEK - Galatasaray
12 Aralık Cumartesi
Eyüpspor - Galatasaray
19 Aralık Cumartesi
Galatasaray - Alanyaspor