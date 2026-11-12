Spor

Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi: "Ayrılık" cevabı ve Suudi Arabistan sözleri

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Sarı-kırmızılı ekipte ilk 11'deki yerini kaybeden, bu sezon tepki çeken futbolunun yanı sıra gol ve asist katkısı yapamayan Leroy Sane'nin menajeri Pini Zahavi, Alman yıldızın geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Leroy Sane’nin menajeri, 30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan'a transfer ihtimalini değerlendirdi. Sane'nin geleceğiyle ilgili tartışmalara noktayı koyan Pini Zahavi, önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılığa dair iddiaları yalanladı.

Galatasaray'a 2025 yazında imza atan Leroy Sane, yıllık 9 milyon euro maaş ve 3 milyon euro sadakat primi kazanıyor.
Başlık ResmiGalatasaray'a 2025 yazında imza atan Leroy Sane, yıllık 9 milyon euro maaş ve 3 milyon euro sadakat primi kazanıyor.

"GALATASARAY'DA DEVAM EDECEK"

365Scores’a konuşan Zahavi, yıldız ismin sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Sane’nin önümüzdeki dönemde Galatasaray'da kalmaya devam edeceğini söyledi.

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SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİNE KAPIYI KAPATTI

Zahavi, Alman kanat oyuncusu için son dönemde medyada yer alan spekülasyonların aksine Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal ve Al Ittihad ile herhangi bir temas kurulmadığını vurguladı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Alman futbolcunun, Galatasaray ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiGüncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Alman futbolcunun, Galatasaray ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray'da 15 maçta görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, sahada kaldığı 567 dakikada skor katkısı sağlayamadı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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