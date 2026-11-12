Galatasaray'da Dursun Özbek'e hücum: Borç, TFF ve zemin!

Galatasaray’da Dursun Başkan’a divan üyeleri sert eleştiriler yaptı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na forma hediye edilmesi ve yüzde 62 ile borçlanılması tenkit edildi. Kötü saha zemini için de “Başka statta oynayalım” teklifi yapıldı.

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Galatasaray Kulübü’nde kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı. Toplantıya katılmayan başkan Dursun Özbek’e birkaç konuda eleştiri vardı. Eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün sadece futbola indirgenmesinin doğru olmadığını belirtirken “Kulüp yüzde 62 ile borçlanıyor. Bu şekilde borçlanan hiçbir kulüp yaşayamaz. Başkan onu kendi şirketinde yapabilir ama biz ona o yetkiyi vermiyoruz! Başkan dâhil ‘Benden sonra tufan’ diye düşünemez! Sayın Başkan, ‘Transferleri son ana bırakarak 50 milyon avro kâr ettik’ dedi. Bunu nasıl ayaküstü uydurdu, ne yaptı, anlamanın imkânı yok!” diye konuştu.

‘BAŞKA STATTA OYNAYALIM’

Hamamcıoğlu devamında “Camiamıza hasmane tutumuyla meşhur olan, bundan prim yapan bir TFF Başkanı var. Başkan, ‘ilişkilerimizi askıya aldık’ dedi. Sonra gidilip forma hediye edildi. Bu bir siyaset midir, siyasettir. Eğer kurumsal duruşuysa ben buna karşıyım. Kişisel duruşuysa, Başkan’ın tercihidir” dedi. Stadın zemini konusunda da Can Çobanoğlu “Saha felaket hâlde, ciddi maaşlar ödediğimiz oyuncularımız burada sakatlanıyor. Yönetimdir sorumlusu! Oluşturulan yüksek maaşlı takımı, böyle bir tarlada oynatmaya kimsenin hakkı yoktur!” ifadesini kullandı. Bir üyeden de zemin düzelene kadar başka statta oynama fikri geldi.

Dursun Özbek

‘SAKATLIKLAR SAHADAN DEĞİL’

Başkan yardımcısı Mehmet Cibara, stat zemini konusundaki eleştiriler için “Futbolcu sakatlıkları kesinlikle zeminden değil. Zeminin kötüleşmesindeki farklılık firma kaynaklı değil, bizim halı rulo çim-toprak tercihinde bulunmamızdan. Çim stresi denen olay yaşanıyor. Samsun veya Aston Villa maçlarında zeminin görüntüsü görsel olarak iyi olmayacak belki ama performans olarak çok iyi bir saha olacak” dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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