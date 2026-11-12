Spor

"Tek çare Osimhen" dedi, ödeme planı detayı verdi: Tüm parayı harcayın

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"Tek çare Osimhen" dedi, ödeme planı detayı verdi: Tüm parayı harcayın
Başlık Resmi"Tek çare Osimhen" dedi, ödeme planı detayı verdi: Tüm parayı harcayın

İtalya Serie A ekibi Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta'nın, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı bir transfer tavsiyesinde bulunurken, bonservis bedeli ve ödeme planına dair detay bile vermesi dikkat çekti.

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Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiren Victor Osimhen'e dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta, Serie A devinin Nijeryalı futbolcuyu transfer edebilmek için gerekirse tüm bütçenin harcanması gerektiğini belirtti.

Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiVictor Osimhen'in güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.
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"40 MİLYON EURO PEŞİN ARTIK TEKSİTLER"

Tuttomercatoweb radyosuna konuşan Penta, "Juventus'un gerçek hedefinin ocak ayında bir santrafor olduğu açık. Ben olsam ara transferde tüm parayı belki de Juventus'a gerçekten en yakın tek oyuncu olan Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı santrfor, bu sezon 11 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Başlık ResmiNijeryalı santrfor, bu sezon 11 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

"MUANI, OSIMHEN TİPİ BİR OYUNCU DEĞİL"

Nicola Penta, "Bugün Juventus gibi bir takım, eski seviyesine dönmek istiyorsa, belirli oyuncuları almalı veya gördüğümüz sonuçları veren diğer oyuncularla ilerlemeli. Kolo Muani'yi Osimhen tipi bir oyuncuymuş gibi sürekli denediler ama o öyle değil. Onu destekleyen biri vardı, Spalletti'ydi, kendini göstermeliydi. Bu adam gol atmıyor çünkü bu onun görevi değil. Çocuk şu anda tamamen kafası karışmış durumda" dedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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