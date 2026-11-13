UEFA'dan Uluslar A Ligi ataması: Fransa-Türkiye maçına İngiliz hakem
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta oynanacak Fransa-Türkiye karşılaşmasının hakemi belli oldu. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirildiği A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde 5 maçını da kaybetti.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacağı 6'ncı hafta maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre; Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek.
Robert Jones'ın 4'üncü hakemliğini yapacağı mücadelede Darren England VAR (Video Yardımcı Hakem), Michael Salisbury ise AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev alacak.