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Fenerbahçe'ye kötü haber: Yolu gözlenen Nathan Ake yeniden sakatlandı

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Fenerbahçe'ye kötü haber: Yolu gözlenen Nathan Ake yeniden sakatlandı
Başlık ResmiFenerbahçe'ye kötü haber: Yolu gözlenen Nathan Ake yeniden sakatlandı

Sarı-lacivertliler, Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake’nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışma sırasında yeniden sakatlık geçirdiğini açıkladı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Fenerbahçe, 20 Ekim'de oynanan Slavia Prag karşılaşmasında geçirdiği sakatlık (sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem) sebebiyle 4 maçtır formasından uzak kalan Nathan Ake'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapdı.

Hollandalı oyuncunun, bireysel çalışma sırasında bu defa sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edildiği duyuruldu.

Nathan Ake, Fenerbahçe'de 17 maçta 1416 dakika süre aldı.
Başlık ResmiNathan Ake, Fenerbahçe'de 17 maçta 1416 dakika süre aldı.

MR SONUCU AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulüp tarafından 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Nathan Ake’nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikâyetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Nathan Ake’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.

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