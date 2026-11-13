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Emre Belözoğlu'nun mottosu Fatih Terim'i hatırlattı: 9 da kapanır 19 da!

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Emre Belözoğlu'nun mottosu Fatih Terim'i hatırlattı: 9 da kapanır 19 da!
Başlık ResmiEmre Belözoğlu'nun mottosu Fatih Terim'i hatırlattı: 9 da kapanır 19 da!

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 6'ncı sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik patron Emre Belözoğlu, futbolcuları için yeni dönemin mottosunu belirledi: 9 da kapanır 19 da! Galatasaray'da dönemin hocası Fatih Terim, 3 Mart 2019'da Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "8 de kapanır, 18 de" demişti.

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Trendyol Süper Lig'de kalan 23 maçta 23 yapıp, 19 puanı bulunan Fenerbahçe'de maksimum seviye olan 88 puana ulaşmayı hedefleyen Emre Belözoğlu, tüm planlarını galibiyet serisi üzerine kurdu. 46 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından da bu hedef için çalışmalarını isteyecek.

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SKOR VE OYUN OLARAK İDDİALI TAKIM

Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray ile aradaki 9 puanlık farka takılmadan sahadaki oyuna odaklanacaklarını belirten Belözoğlu, sarı-lacivertli taraftarlara hem skor hem de oyun anlamında iddialı bir takım izletmek istiyor.

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"PUAN FARKIYLA İLGİLENMEYECEĞİZ"

Emre Belözoğlu'nun, milli ara sonrası ilk antrenmana "Puan farkıyla ilgilenmeyeceğiz. Biz her maçımıza kazanmak için sahaya çıkacağız. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır oynayacağız" sözleriyle başlayacağı belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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