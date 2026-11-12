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Oğuz Aydın'dan çarpıcı performans: İngiliz ve İspanyol kulüpleri peşinde

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Oğuz Aydın'dan çarpıcı performans: İngiliz ve İspanyol kulüpleri peşinde
Başlık ResmiOğuz Aydın'dan çarpıcı performans: İngiliz ve İspanyol kulüpleri peşinde

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de kendisine duyulan güveni boşa çıkarmıyor. Bu sezon 20 karşılaşmada görev alan milli futbolcu, 4 gol ve 5 asistle toplam 9 gole katkı sağladı.

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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, sergilediği etkili performansla bu sezon takımının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli ekibin hücum organizasyonlarında önemli rol üstleniyor.

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İKİ KULVARDA 4 GOL 5 ASİST

TRT Spor'da yer alan habere göre; kritik anlarda sahneye çıkan milli oyuncu, Samsunspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında kaydettiği gollerle takımına puan kazandırdı. Oğuz Aydın, Şampiyonlar Ligi’ndeki Slavia Prag maçında da fileleri havalandırdı. Samsunspor, Eyüpspor, Rizespor ve Galatasaray müsabakalarında asist yapan genç oyuncu, Çorum FK deplasmanında 1 gol ve 1 asistle oynayarak, hücumdaki etkinliğini bir defa daha gösterdi.

Kulüp düzeyindeki performansını A Milli Takım'a da taşıyan oyuncu, Ay-yıldızlı formayla bugüne kadar toplam 16 maçta görev yaptı.
Başlık ResmiKulüp düzeyindeki performansını A Milli Takım'a da taşıyan oyuncu, Ay-yıldızlı formayla bugüne kadar toplam 16 maçta görev yaptı.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Oğuz Aydın'ın yükselen grafiği, Avrupa kulüplerinin radarına girmesini sağladı. İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüplerin, milli futbolcunun durumuna ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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