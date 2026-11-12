Tam yetkiyle göreve gelen genç hoca, ‘kendi yapısı’nı inşa ediyor. Fenerbahçe’de değişim Samandıra’dan başladı. Sağlık ekibiyle yollar ayrıldı. Teknik heyette kapsamlı bir temizlik yapıldı. Emre Belözoğlu döneminde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

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Bundan beş yıl önce geçici hoca olarak dümene geçen Emre Belözoğlu kısıtlı imkânlarla büyük işler yapmıştı, ancak dönemin yönetimiyle devam etmek mümkün olmamıştı. Şimdi ise Aziz Yıldırım, efsane kaptanı tam yetkiyle koltuğa oturttu, Emre Hoca da hiç tereddüt etmeden değişim için düğmeye bastı. Yıllardır sorunları, sadece başkan, hoca ve futbolcu değişiklikleriyle aşabileceğini düşünen sarı lacivertlilerin içindeki köhne yapı, kökten temizlendi. Aziz Yıldırım’ın verdiği yetkiyle, Emre Belözoğlu’nun talimatıyla sağlık ekibi ve teknik ekip kapının önüne kondu.

HATIRLA YÜRÜNMEZ

Gelişimin ancak değişimle olacağına inanan Emre Belözoğlu, uzun süredir tartışmaların odağında olan sağlık ekibiyle yolları ayırırken, Samandıra’ya ayak bastığı günden beri şampiyonluk görmeyen “geçiş hocası” Zeki Murat Göle’nin de gözünün yaşına bakmadı. Ekibi ve kurallarıyla Fenerbahçe’deki iklimi değiştirmekte kararlı olan Emre Hoca, eski takım arkadaşı Dirk Kuyt’la da vedalaşmaktan çekinmedi. Gündemi maç ve antrenmandan çok daha geniş olan Emre Belözoğlu, özlenen Fenerbahçe’yi inşa etmek için emin adımlarla yola koyuldu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu düğmeye bastı: Yıldız isme yol göründü

YILDIZLARA KORUMA

Fenerbahçe, performanslarıyla Avrupa devlerinin radarına giren Oğuz Aydın ile Archie Brown’un sözleşmelerini yenilemek için harekete geçti. Sarı lacivertliler, muhtemel bir transfer durumunda masaya daha güçlü elle oturmak için her iki yıldızla imzaları tazelemek istiyor.

Dorgeles Nene

NENE’YE YOL GÖRÜNDÜ

İsmail Kartal’dan sonra Emre Belözoğlu da Dorgeles Nene’nin üstünü çizdi. Geçen sezon 39 maçta 11 gol, 6 asistle oynayan, bu sezon ise ancak 177 dakika şans bulan ve skor katkısı yapamayan Malili artık kadroda düşünülmüyor. Fenerbahçe, devre arasında Nene’yi gönderip yeni bir yıldıza yer açmayı planlıyor.

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