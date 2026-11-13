Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması: İki yıldız radarda!

Kanarya, orta sahadaki değişim için iki yıldızın peşinde. ESPN Brezilya’da yer alan habere göre sarı lacivertliler, Botafogo forması giyen Danilo ile Corinthians’ın genç ön liberosu Breno Bidon’u transfer etmek istiyor…

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nun gelişiyle birlikte ocak ayında ciddi bir yapılanmaya gidecek. Başkan Aziz Yıldırım’ın sık sık maliyetlerini dile getirdiği N’Golo Kante ve Matteo Guendouzi ile yolların ayrılması gündemde. Bu iki ismin alternatiflerini arayan sarı lacivertlilerin rotasını Brezilya’ya çevirdiği belirtildi. Scout ekibinin, Botafogo forması giyen Danilo ile Corinthians’ın 21 yaşındaki genç yıldızı Breno Bidon’u tavsiye ettiği ifade edildi. ESPN Brasil’in haberine göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki Danilo için Botafogo’nun belirlediği 32 milyon avroluk bonservis bedelini yüksek buluyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Melissa Vargas ile 3 yıllık sözleşme imzalandı!

FİYATLARI EL YAKIYOR

Brezilyalı orta saha oyuncusuna ilgisini sürdüren sarı lacivertlilerin, kulübün mali talepleri nedeniyle henüz somut bir adım atmadığı belirtildi. Fenerbahçe’nin takip ettiği bir diğer isim ise Corinthians forması giyen Breno Bidon oldu. Sarı lacivertlilerin, 21 yaşındaki futbolcu için transfer girişiminde bulunmak istediği ancak oyuncu cephesinin şu aşamada ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi. Corinthians altyapısından yetişen Bidon’un piyasa değeri 25 milyon avro seviyesinde. Bu sezon ligde 31 karşılaşmada görev alan merkez orta saha oyuncusu, 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Danilo

GELECEĞE YATIRIM

Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen 21 yaşındaki Breno Bidon, teknik kapasitesi, pas kalitesi ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Corinthians altyapısında yetişen Bidon, gelişime açık yapısıyla uzun vadeli transfer hedefleri arasında gösteriliyor. Piyasa değeri 32 milyon avro olan Danilo da Brezilya Millî Takımı’nın son dönemdeki değişmez isimlerinden biri.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala