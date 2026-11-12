Melissa Vargas ile 3 yıllık sözleşme imzalandı!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli yıldız Melissa Vargas'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.

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Sarı lacivertliler, yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2030'lara Vargas'la!" başlığı kullanılırken başarılı voleybolcunun 3 yıl daha çubuklu formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada, üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yollarına devam ettiklerini vurgulayan Fenerbahçe, Vargas ile bugüne kadar birçok başarıya imza attıklarını ifade ederek yıldız oyuncuya birlikte nice zaferler diledi.

VARGAS'LA 3 YIL DAHA

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2030'lara Vargas'la! Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas, 3 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek.

Üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam ederken, bugüne kadar formamızla birçok başarıya imza atan sporcumuz Melissa Vargas’a birlikte nice zaferler diliyoruz!" denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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