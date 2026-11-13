Uluslar A Ligi'nde Türkiye için büyük tehlike: 5'te 0 sonrası tek ihtimal kaldı

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta çıktığı 5 maçı da kaybeden (Fransa 1-0, İtalya 4-1, Belçika 3-0, İtalya 3-1, Belçika 2-1) A Milli Futbol Takımı'nın, B Ligi'ne düşme tehlikesi bulunuyor. Türkiye'nin A Ligi'nde kalması için sadece bir ihtimal var.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya sahasında 2-1 yenildi. 1'inci Grup'ta oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Türkiye, 0 puan ve -10 averajla son sırada yer alıyor. Vincenzo Montella sonrası Sergen Yalçın'ın da kötü gidişe "dur" diyemediği Ay-yıldızlı ekip, B Ligi'ne düşme tehlikesiyle karşı karşıya!

Belçika'ya 2-1 kaybedilen maçta A Milli Takım'ın tek golünü Arda Güler kaydetti.

DİĞER GRUPLARDA SON DURUM

Uluslar A Ligi 2'inci Grup'ta son sırada bulunan Sırbistan, 0 puan ve -5 averaja sahip. 3'üncü Grup'ta son sıradaki Çekya'nın, 0 puan ve 0 averajı var. 4'üncü Grup'ta Norveç ve Galler, 3'er puanla Portekiz ve Danimarka'nın ardından 3 ve 4'üncü sırada yer alıyor.

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa ile 15 Kasım Pazar günü yapılacak kritik müsabaka öncesi 1'inci Grup sonuncusu olması kesinleşen Türkiye'nin, Uluslar A Ligi'nde kalmak için 2'nci Grup, 3'üncü Grup ve 4'üncü Grup sonuncularının en az 2'sini geride bırakması gerekiyor.

Sergen Yalçın'ın, Belçika karşısında sahaya sürdüğü 11.

PLAY-OFF İHTİMALİ

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda Fransa'yı devirip, A Ligi'nde en iyi 3'üncülerden olması halinde Türkiye, A Ligi için B Ligi 2'ncileri ile play-off mücadelesi verecek. Aksi durumda A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'ne düşecek.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala