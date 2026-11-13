Spor

Uluslar A Ligi'nde Türkiye için büyük tehlike: 5'te 0 sonrası tek ihtimal kaldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta çıktığı 5 maçı da kaybeden (Fransa 1-0, İtalya 4-1, Belçika 3-0, İtalya 3-1, Belçika 2-1) A Milli Futbol Takımı'nın, B Ligi'ne düşme tehlikesi bulunuyor. Türkiye'nin A Ligi'nde kalması için sadece bir ihtimal var.

Kaydet
|
Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya sahasında 2-1 yenildi. 1'inci Grup'ta oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Türkiye, 0 puan ve -10 averajla son sırada yer alıyor. Vincenzo Montella sonrası Sergen Yalçın'ın da kötü gidişe "dur" diyemediği Ay-yıldızlı ekip, B Ligi'ne düşme tehlikesiyle karşı karşıya!

Belçika'ya 2-1 kaybedilen maçta A Milli Takım'ın tek golünü Arda Güler kaydetti.
Başlık ResmiBelçika'ya 2-1 kaybedilen maçta A Milli Takım'ın tek golünü Arda Güler kaydetti.

DİĞER GRUPLARDA SON DURUM

Uluslar A Ligi 2'inci Grup'ta son sırada bulunan Sırbistan, 0 puan ve -5 averaja sahip. 3'üncü Grup'ta son sıradaki Çekya'nın, 0 puan ve 0 averajı var. 4'üncü Grup'ta Norveç ve Galler, 3'er puanla Portekiz ve Danimarka'nın ardından 3 ve 4'üncü sırada yer alıyor.

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa ile 15 Kasım Pazar günü yapılacak kritik müsabaka öncesi 1'inci Grup sonuncusu olması kesinleşen Türkiye'nin, Uluslar A Ligi'nde kalmak için 2'nci Grup, 3'üncü Grup ve 4'üncü Grup sonuncularının en az 2'sini geride bırakması gerekiyor.

Sergen Yalçın'ın, Belçika karşısında sahaya sürdüğü 11.
Başlık ResmiSergen Yalçın'ın, Belçika karşısında sahaya sürdüğü 11.

PLAY-OFF İHTİMALİ

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda Fransa'yı devirip, A Ligi'nde en iyi 3'üncülerden olması halinde Türkiye, A Ligi için B Ligi 2'ncileri ile play-off mücadelesi verecek. Aksi durumda A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'ne düşecek.

ÖNERİLEN HABERLER
"Ben çağırmam" dedi, milli oyuncu için tepki geldi: Özür dilerse çağrılır
SPOR

"Ben çağırmam" dedi, milli oyuncu için tepki geldi: Özür dilerse çağrılır
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER