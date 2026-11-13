Türkiye maçında var mı? Zidane merak edilen Mbappe sorusunu cevapladı

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 15 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te oynanacak Türkiye maçı öncesi yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve averaj farkıyla liderlik koltuğunu rakibine devretti. Fransa'nın teknik patronu Zinedine Zidane, 15 Kasım'da A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecekleri maç öncesi Kylian Mbappe'nin son durumunu açıkladı.

Fransa'nın İtalya karşısında aldığı 3-1'lik yenilgi, temmuz ayında göreve gelen Zidane'ın milli takım teknik direktörlüğünde aldığı ilk mağlubiyeti oldu.

"PLANIMIZ OYNAMASI YÖNÜNDE"

TF1'e konuşan Zidane, Mbappe'nin Türkiye'ye karşı forma giyip giyemeyeceği yönündeki soruya, "Umarım oynayacaktır. Bence sakatlığı ciddi bir şey değil. Umarım pazar günü hazır olur. Planımız Türkiye'ye karşı oynaması yönündeydi" cevabını verdi.

Kylian Mbappe, İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyiyor.

Arka adalesinden sakatlık yaşayan Fransa Milli Takımı kaptanı Mbappe'nin, ağrıları sebebiyle İtalya karşılaşmasında riske dilmediği açıklanmıştı.

ULUSLAR A LİGİ 1'İNCİ GRUP PUAN DURUMU

1- İtalya: 10 puan, +5 averaj

2- Fransa: 10 puan, +3 averaj

3- Belçika: 9 puan, +2 averaj

4- Türkiye: 0 puan, -10 averaj

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