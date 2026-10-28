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Mbappe'nin kriz çıkaran Mao Zedong sözleri: Real Madrid, Çin'den özür diledi

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Mbappe'nin kriz çıkaran Mao Zedong sözleri: Real Madrid, Çin'den özür diledi
Başlık ResmiMbappe'nin kriz çıkaran Mao Zedong sözleri: Real Madrid, Çin'den özür diledi

İspanya LaLiga temsilcisi Real Madrid, dünyaca ünlü Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong hakkındaki açıklamaları için özür mesajı yayımladı.

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Real Madrid, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti kurucusu Mao Zedong hakkındaki açıklamaları için özür diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, Çin'e ve Çin halkına derin bir saygı besledikleri ve Fransız oyuncunun yayımladığı özür mesajını da destekledikleri belirtildi.

Çin'de milyonlarca Real Madrid taraftarının olduğu vurgulanan açıklamada, "Real Madrid; saygı, bir arada yaşama ve kültürler arası anlayış değerlerine olan bağlılığını bir kez daha teyit ederek Çin ile arasındaki dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirmeye devam etmeyi arzuluyor" denildi.

Kylian Mbappe
Başlık ResmiKylian Mbappe
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"ŞU ADAMLA YAPTIKLARI VİDEO"

Kylian Mbappe, Fransa'da katıldığı bir televizyon programının çekiminde, internette kendisiyle ilgili paylaşılan esprilerinden hangisini komik bulduğu sorusu üzerine, yüzünün Mao Zedong'un görüntüsüne yapay zekayla monte edildiği videoyu hatırlatarak, "Şu adamla yaptıkları video, sanırım Çinli bir diktatördü" ifadesini kullanmıştı.

ÇİN'DE MBAPPE BOYKOTU

Fransız futbolcuya yönelik eleştirilerin ardından Çin devlet televizyonu CCTV, La Liga'nın ve Real Madridli forvetin maçlarının yayınını askıya alma kararı alırken; birçok Çinli şirket de Fransız futbolcuyla reklam sözleşmelerini feshetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili yöneltilen soruya, "Çin halkının duygularını inciten her türlü söylem veya eylem doğal olarak Çin'in tüm kesimlerince reddedilecektir" şeklinde cevap vermişti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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